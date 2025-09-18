Météo : Les pluies gagnent l’Ouest du pays sous l’effet du Front Intertropical

Les conditions météorologiques de la nuit annoncent une forte instabilité sur plusieurs régions du pays. Selon les prévisions, les orages et pluies qui touchent actuellement le Sud-Est, notamment Bakel, Kédougou et Tambacounda, vont progressivement s’étendre. Le phénomène atteindra d’abord le Sud-Ouest, couvrant Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, avant de gagner le Centre-Sud, incluant Kaffrine, Nioro, Kaolack et Fatick. Plus tard dans la nuit, les pluies se déplaceront vers le Centre-Ouest, impactant Diourbel, Thiès et Dakar.



Cette évolution s’explique par le rôle du Front Intertropical (FIT), une zone de convergence qui sépare les vents secs venus du nord et les vents humides en provenance du sud. Ces derniers favorisent la formation de nuages cumuliformes, généralement responsables d’activités pluvio-orageuses. Plus une zone se situe au sud du FIT, plus le risque de pluie est élevé. À l’inverse, les régions proches de cette ligne connaissent des activités pluvieuses souvent plus modérées.



Les experts rappellent que « le FIT n’est pas une ligne fixe. Il fluctue selon la dynamique atmosphérique et peut se repositionner plus au nord, provoquant alors des pluies dans des zones comme le nord du Sénégal, habituellement plus épargnées. »