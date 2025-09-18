Météo : Les pluies gagnent l’Ouest du pays sous l’effet du Front Intertropical

Les conditions météorologiques de la nuit annoncent une forte instabilité sur plusieurs régions du pays. Selon les prévisions, les orages et pluies qui touchent actuellement le Sud-Est, notamment Bakel, Kédougou et Tambacounda, vont progressivement s’étendre. Le phénomène atteindra d’abord le Sud-Ouest, couvrant Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, avant de gagner le Centre-Sud, incluant Kaffrine, Nioro, Kaolack et Fatick. Plus tard dans la nuit, les pluies se déplaceront vers le Centre-Ouest, impactant Diourbel, Thiès et Dakar.
Cette évolution s’explique par le rôle du Front Intertropical (FIT), une zone de convergence qui sépare les vents secs venus du nord et les vents humides en provenance du sud. Ces derniers favorisent la formation de nuages cumuliformes, généralement responsables d’activités pluvio-orageuses. Plus une zone se situe au sud du FIT, plus le risque de pluie est élevé. À l’inverse, les régions proches de cette ligne connaissent des activités pluvieuses souvent plus modérées.
Les experts rappellent que « le FIT n’est pas une ligne fixe. Il fluctue selon la dynamique atmosphérique et peut se repositionner plus au nord, provoquant alors des pluies dans des zones comme le nord du Sénégal, habituellement plus épargnées. »
Cette évolution s’explique par le rôle du Front Intertropical (FIT), une zone de convergence qui sépare les vents secs venus du nord et les vents humides en provenance du sud. Ces derniers favorisent la formation de nuages cumuliformes, généralement responsables d’activités pluvio-orageuses. Plus une zone se situe au sud du FIT, plus le risque de pluie est élevé. À l’inverse, les régions proches de cette ligne connaissent des activités pluvieuses souvent plus modérées.
Les experts rappellent que « le FIT n’est pas une ligne fixe. Il fluctue selon la dynamique atmosphérique et peut se repositionner plus au nord, provoquant alors des pluies dans des zones comme le nord du Sénégal, habituellement plus épargnées. »
Autres articles
-
Saisie record de cocaïne : plus de 272 kg interceptés par les Douanes à Kalifourou
-
Cambérène : Un individu rafle 239 millions au jeu XBET, perd tout et finit par être arrêté pour vol de 7 millions FCFA
-
𝐋𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 : 𝐮𝐧𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢té 𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐒éné𝐠𝐚𝐥 ( Par 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐀𝐥𝐢𝐨𝐮 𝐁𝐀, Ingénieur Polytechnicien en Génie Civil)
-
Rapport CENTIF 2024 : plus de 2 milliards FCFA de transactions suspectes détectées sur les plateformes de jeux en ligne
-
Rapport CENTIF 2024 : plus de 4 milliards FCFA de flux suspects dans le secteur extractif et 62 dossiers transmis à la justice