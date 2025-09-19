Météo : Pluies faibles attendues à Podor et Matam cette nuit

La soirée de ce 19 septembre sera marquée par un temps globalement stable sur la majeure partie du pays, selon les prévisions météorologiques valables jusqu’au 20 septembre à 06h00.
Les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor seront toutefois exposées à des orages accompagnés de pluies parfois soutenues. Dans le nord-est, notamment à Podor et Matam, des pluies faibles pourraient survenir au courant de la nuit.
Sur le reste du territoire, le ciel alternera entre nuages et éclaircies, avec par endroits quelques faibles précipitations.
