Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Météo : Pluies faibles attendues à Podor et Matam cette nuit



Météo : Pluies faibles attendues à Podor et Matam cette nuit
La soirée de ce 19 septembre sera marquée par un temps globalement stable sur la majeure partie du pays, selon les prévisions météorologiques valables jusqu’au 20 septembre à 06h00.
 
Les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor seront toutefois exposées à des orages accompagnés de pluies parfois soutenues. Dans le nord-est, notamment à Podor et Matam, des pluies faibles pourraient survenir au courant de la nuit.
 
Sur le reste du territoire, le ciel alternera entre nuages et éclaircies, avec par endroits quelques faibles précipitations.
 
Autres articles

Ndeye Fatou Touré

Vendredi 19 Septembre 2025 - 22:33


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter