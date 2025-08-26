Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Météo : Une houle pouvant atteindre 2,5 mètres attendue au large de la Grande Côte
L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce l’arrivée d’une houle pouvant atteindre 2,5 mètres, à environ 109 km au large de la Grande Côte (axe Dakar–Saint-Louis), du mardi 26 août 2025 à 18h au mercredi 27 août 2025 à 09h.

« La côte n’est pas directement concernée, mais on pourrait y ressentir légèrement les effets de la houle », a précisé l’Anacim sur sa page Facebook.

Pour la zone touchée, l’agence recommande d’éviter les longues sorties en mer et d’observer strictement les consignes des autorités compétentes.
Bacary Badji (stagiaire)

Mardi 26 Août 2025 - 17:27


