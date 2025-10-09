Météo : accalmie générale mais risques de pluies sur le Sud du Sénégal

La Direction de la météorologie nationale annonce une accalmie sur la quasi-totalité du territoire sénégalais pour la période du 9 octobre à 12 h au 10 octobre à 12 h. Le temps restera nuageux à couvert par endroits, mais sans précipitations notables sur la majorité du pays.



Cependant, l’extrême Sud, notamment Cap Skirring, Ziguinchor, Kédougou, Sédhiou et Kolda devrait connaître des risques de pluies localisées au cours de la journée. Ces précipitations pourraient être accompagnées d’un ciel plus chargé et de quelques orages isolés.



Les températures resteront chaudes et humides sur l’ensemble du territoire. Les maximales varieront entre 26°C à Linguère et 34°C à Podor, illustrant un contraste thermique entre le centre et le nord du pays. Cette chaleur, combinée à un taux d’humidité élevé, accentuera la sensation d’inconfort, notamment dans les zones urbaines.



Les vents souffleront principalement du secteur Nord, avec une intensité faible à modérée, contribuant à une atmosphère globalement stable et peu agitée sur le plan météorologique.



Les services météorologiques recommandent à la population de se protéger de la chaleur en se mettant à l’ombre et en s’hydratant régulièrement. En cas d’orage, il est conseillé de limiter les déplacements, d’éviter les abris sous les arbres et de sécuriser les objets exposés au vent.