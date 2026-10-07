Arabie saoudite : trois morts et 36 blessés dans des attaques contre les aéroports d’Abha et de Riyad

Trois personnes ont été tuées et 36 autres blessées dans des attaques visant deux aéroports en Arabie saoudite, a annoncé mercredi l’Autorité générale de l’aviation civile du royaume (GACA).



L’aéroport international d’Abha et l’aéroport international du roi Khaled, à Riyad, ont été visés par deux attaques distinctes, mardi et mercredi, a précisé l’autorité. Les services d’urgence et les autorités compétentes sont intervenus sur les deux sites.



L’attaque contre l’aéroport international d’Abha a tué deux résidents, un Marocain et un Algérien, et blessé 28 personnes, selon la GACA.



Parmi les blessés figurent deux ressortissants saoudiens ainsi que des résidents de nationalités bangladaise et philippine. Leurs blessures vont de légères à graves, a ajouté l’autorité.



À l’aéroport international du roi Khaled, un ressortissant soudanais a été tué et huit personnes ont été blessées : cinq Saoudiens, deux Égyptiens et un Pakistanais.



Tous les blessés ont été immédiatement transportés à l’hôpital pour recevoir des soins, a indiqué la GACA, précisant que les deux attaques avaient également causé des dégâts matériels.



L’autorité poursuit sa coordination avec les services de sécurité compétents afin d’évaluer les dommages et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs et du personnel aéroportuaire.



Les Houthis du Yémen ont revendiqué mercredi les attaques contre les deux aéroports.



Leur porte-parole militaire, Yahya Saree, a déclaré que le groupe avait visé l’aéroport international du roi Khaled avec des drones et mené une autre opération contre l’aéroport international d’Abha au moyen de missiles balistiques et de drones.



Ces attaques interviennent dans un contexte d’escalade entre les Houthis et la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite internationalement reconnu.



L’Arabie saoudite dirige depuis mars 2015 une coalition militaire en soutien au gouvernement yéménite contre les Houthis.