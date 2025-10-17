Météo du 17 au 18 octobre : averses attendues dans le Sud, le reste du pays sous la chaleur

Le temps restera globalement stable et chaud sur une grande partie du territoire, selon les prévisions de l’Anacim publiées pour la période du 17 au 18 octobre 2025 à 12h. Des pluies faibles à modérées sont toutefois attendues dans les régions du Sud à savoir Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor avec quelques averses isolées possibles à Tambacounda. Ces précipitations pourraient survenir dès l’après-midi et se poursuivre durant la nuit.



Sur le reste du pays, « les conditions météorologiques resteront ensoleillées et chaudes, accompagnées de quelques passages nuageux sur la zone centre. » Les températures maximales oscilleront entre « 35°C et 40°C », notamment dans les régions du Centre, de l’Est et du Nord, où la chaleur demeurera particulièrement marquée.



Les services météorologiques recommandent aux habitants du Sud de prévoir leurs activités en fonction des pluies annoncées et de garder à portée de main un parapluie ou un imperméable. Dans les régions les plus chaudes, il est conseillé de porter des vêtements légers, de s’hydrater fréquemment et d’éviter les longues expositions au soleil, surtout en milieu de journée.