Météo du 30 août : des pluies attendues sur une large partie du pays

Après les précipitations annoncées la soirée du 29 et observées dans les zones ciblées, de nouvelles pluies sont prévues ce samedi 30 août sur plusieurs régions du Sénégal. Dans la matinée, « des pluies faibles à modérées devraient se poursuivre sur Kolda, Kaffrine et Sédhiou. Elles atteindront ensuite Ziguinchor et Kaolack, avec des probabilités plus faibles pour Fatick et Diourbel. Des fines pluies localisées pourraient également concerner l’ouest du pays, y compris Dakar, bien que le risque y soit limité. »





L’après-midi, les prévisions annoncent des orages accompagnés de pluies faibles à modérées sur le centre du pays, notamment Kaolack, Fatick, Thiès, Mbour et Dakar, ainsi que sur le sud-ouest (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou). En revanche, les possibilités de pluie seront nettement réduites sur Diourbel, Kaffrine, Tambacounda et Kédougou.





Les services météorologiques précisent que « ces prévisions sont susceptibles d’être actualisées en fonction de l’évolution des conditions atmosphériques. » Les populations sont invitées à rester attentives aux bulletins de mise à jour.

