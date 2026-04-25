Mali : les FAMA neutralisent plusieurs terroristes après des attaques simultanées

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont fait face, dès la matinée du samedi 25 avril, à une série d'offensives terroristes visant simultanément plusieurs localités du territoire. La riposte des troupes régulières a été immédiate.



Selon le communiqué de l'institution militaire, « l'État-Major Général des Armées maliennes a informé l'opinion nationale que dans la matinée du 25 avril 2026, des groupes armés terroristes ont tenté des attaques dans certaines villes du pays. Ils ont immédiatement essuyé de violents revers grâce au professionnalisme et à l'engagement des FAMa ».



​Cette confrontation a tourné à l'avantage des forces de défense. L’État-Major précise, en effet, que « plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements détruits » au cours des affrontements. Suite à ces revers infligés aux assaillants, les forces de sécurité ont engagé des manœuvres de sécurisation approfondies. Les autorités militaires soulignent d'ailleurs que « les opérations de ratissage continuent et que la situation est sous contrôle ».



​Au-delà du terrain militaire, la bataille se joue également sur le front de l'information.

L'État-Major Général des Armées a tenu à mettre en garde contre les tentatives de déstabilisation psychologique. Il appelle ainsi les populations « à garder leur calme et à faire preuve de discernement en ne relayant aucune vidéo ou message de propagande visant à alimenter l'inquiétude générale ».



​Dans ce contexte de tension, l'armée insiste sur la nécessité de la prudence numérique. Il est formellement demandé aux citoyens de « se référer exclusivement aux canaux officiels pour obtenir des informations fiables » afin de ne pas céder à la désinformation.