Sénégal : le ministère de la Santé dément des recrutements dans la fonction publique et appelle à la vigilance

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a démenti un message largement relayé sur les réseaux sociaux, invitant les diplômés à s'inscrire sur des plateformes en vue de supposés recrutements imminents dans la fonction publique en santé.
Dans une note publiée sur ses réseaux sociaux, le ministère précise que cette information ne provient pas de ses services. Il appelle les citoyens à faire preuve de vigilance face à toute information non officielle et à se référer exclusivement aux canaux de communication institutionnels pour toute annonce relative aux recrutements.
Dans une note publiée sur ses réseaux sociaux, le ministère précise que cette information ne provient pas de ses services. Il appelle les citoyens à faire preuve de vigilance face à toute information non officielle et à se référer exclusivement aux canaux de communication institutionnels pour toute annonce relative aux recrutements.
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