Yeumbeul : deux individus arrêtés pour vol en réunion commis la nuit au sein de leur famille

Le Commissariat d’Arrondissement de Yeumbeul/COMICO a procédé au démantèlement d'un duo de malfaiteurs impliqués dans un vol par escalade.



Selon la Police nationale, c’est le 15 avril 2026 que deux victimes cohabitant dans le même domicile ont déposé plainte suite à la disparition nocturne de leurs biens : une moto scooter de marque Honda ; deux (02) téléphones portables (iPhone et Tecno).



Les plaignants ont immédiatement orienté les soupçons vers le premier suspect, frère de l’une des victimes, connu pour ses antécédents et sa récurrence dans ce type d'agissements.



D’après la même source, l'interpellation du premier suspect a rapidement été diligentée. Bien que ce dernier ait initialement nié les faits, les investigations techniques menées par les enquêteurs ont permis de le confondre.



Face aux preuves numériques irréfutables, il a reconnu son implication et a dénoncé son complice. La poursuite des investigations a conduit les policiers à l'arrêt "Yewou Dial", domicile du second individu. L'intervention a permis ’interpellation du complice ; la récupération de la moto volée, qui était dissimulée sur les lieux.



Les deux mis en cause ont reconnu l'intégralité des faits lors de leur interrogatoire. Ils ont été placés en garde à vue pour « vol en réunion commis la nuit avec escalade ».

