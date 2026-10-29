Réinsertion des détenus, formation et modernisation : les priorités de la coopération judiciaire sénégalo-allemande

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr a reçu jeudi 29 octobre une délégation allemande conduite par Anette Kramme, présidente de la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale (IRZ). La rencontre a porté sur la réinsertion des détenus, la formation et la modernisation de la justice.



La coopération judiciaire sénégalo-allemande se poursuit. Me Moussa SARR a reçu, jeudi 29 octobre 2026, une délégation allemande conduite par Anette Kramme, secrétaire d’État parlementaire et présidente de l’IRZ, en présence notamment de l’ambassadeur d’Allemagne au Sénégal et du directeur de la fondation, indique



Selon une note du ministère de la Justice, les échanges ont porté sur la réinsertion des personnes détenues, que le ministre a présentée comme une priorité de l’État. Il a plaidé pour l’élaboration d’un plan d’action inspiré du modèle allemand, mais adapté aux réalités nationales.



Me Moussa Sarr a également insisté sur le rôle économique de la justice. Au-delà de sa vocation pénale, celle-ci doit accompagner les entreprises, notamment à travers la promotion de l’arbitrage et des modes alternatifs de règlement des conflits.



Autre préoccupation exprimée par le Garde des Sceaux, l’accès à la justice des populations défavorisées. Il a réaffirmé la nécessité de développer une justice de proximité afin que les couches vulnérables puissent bénéficier concrètement de l’État de droit.



La partie allemande a, pour sa part, exprimé sa disponibilité à accompagner le ministère dans plusieurs domaines, notamment la formation et l’élaboration des textes.



Selon le ministère, cette audience s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, particulièrement dans les domaines de la modernisation de la justice et de l’administration pénitentiaire.