Drame maritime à Kébémer : le bilan s'alourdit à sept morts après la découverte de trois nouveaux corps

Un drame maritime s'est produit au niveau du littoral du département de Kébémer, dans la région de Louga (Nord-ouest). Une pirogue transportant des candidats à l'émigration clandestine s'est échouée à hauteur du village de Tébène 2, une localité située dans la commune de Thiéppe.



Les premières constatations établies sur les lieux du drame faisaient état d'un bilan provisoire de quatre victimes décédées. Cependant, les recherches et investigations se poursuivant sur place ont permis de découvrir trois nouveaux corps, portant le bilan à 7 morts, selon le journal de 12h de la RFM.



Dess survivants de cette embarcation auraient pris la fuite immédiatement après l'échouement. Les autorités continuent de mener des recherches pour retrouver d'éventuels rescapés et faire la lumière sur cet événement.