PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Météo : orages accompagnés de pluies attendus ce soir au Sud et au Centre du Sénégal
Dans son bulletin météo du samedi 20 septembre, l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) informe qu’en début de soirée, l’instabilité atmosphérique s’étendra progressivement sur le Sud et le Centre du pays.
 
Selon l’ANACIM, des orages accompagnés de pluies parfois modérées et de rafales de vent assez fortes sont à prévoir.
 
Zones concernées :
 
Sud et Est : Kédougou, Tambacounda, Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Cap-Skirring
 
Centre-Ouest : Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel, Mbour, Thiès, Dakar
 
Ailleurs : ciel ensoleillé à partiellement nuageux, avec un temps globalement stable.
Moussa Ndongo

Samedi 20 Septembre 2025 - 20:19


