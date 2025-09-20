Météo : orages accompagnés de pluies attendus ce soir au Sud et au Centre du Sénégal

Dans son bulletin météo du samedi 20 septembre, l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) informe qu’en début de soirée, l’instabilité atmosphérique s’étendra progressivement sur le Sud et le Centre du pays.
Selon l’ANACIM, des orages accompagnés de pluies parfois modérées et de rafales de vent assez fortes sont à prévoir.
Zones concernées :
Sud et Est : Kédougou, Tambacounda, Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Cap-Skirring
Centre-Ouest : Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel, Mbour, Thiès, Dakar
Ailleurs : ciel ensoleillé à partiellement nuageux, avec un temps globalement stable.
