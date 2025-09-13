Météo : un temps stable sur la majeure partie du pays, quelques pluies attendues au Sud-Est et en Casamance

La journée de ce samedi s’annonce globalement calme sur le plan météorologique. Les prévisions annoncent « un temps stable marqué par une alternance de nuages et d’éclaircies sur la quasi-totalité du territoire. »Selon les services météorologiques, « la quasi-totalité des régions connaîtra un ciel partagé entre passages nuageux et ensoleillement ». Cependant, quelques zones feront exception. « Dans les régions de Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor, la couverture nuageuse persistera davantage et pourra occasionner de faibles pluies par endroits. »Les services de prévision rappellent que le suivi reste permanent et invitent les populations à « rester attentives aux prochaines mises à jour » pour suivre l’évolution des conditions climatiques, particulièrement dans les zones exposées.