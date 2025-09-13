Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Météo : un temps stable sur la majeure partie du pays, quelques pluies attendues au Sud-Est et en Casamance



La journée de ce samedi s’annonce globalement calme sur le plan météorologique. Les prévisions annoncent « un temps stable marqué par une alternance de nuages et d’éclaircies sur la quasi-totalité du territoire. »
 
Selon les services météorologiques, « la quasi-totalité des régions connaîtra un ciel partagé entre passages nuageux et ensoleillement ». Cependant, quelques zones feront exception. « Dans les régions de Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor, la couverture nuageuse persistera davantage et pourra occasionner de faibles pluies par endroits. »
 
Les services de prévision rappellent que le suivi reste permanent et invitent les populations à « rester attentives aux prochaines mises à jour » pour suivre l’évolution des conditions climatiques, particulièrement dans les zones exposées.
 
Ndeye Fatou Touré

Samedi 13 Septembre 2025 - 13:19


