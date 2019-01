Meurtre Ndiaga Diouf : le procès en Appel de Barthélémy Dias renvoyé au 10 avril

Attraits à la barre du Cour d'appel de Dakar, ce mercredi 16 janvier 2018, le maire de Mermoz-Sacré Cœur, Barthélémy Dias et ses co-prévenus, ont vu leur procès en Appel pour le meurtre de Ndiaga Diouf renvoyé jusqu'au 10 avril prochain. Selon Me Khoureychi Ba avocat de la défense, ce renvoi est motivé par les nombreuses absences constatées, ce matin (mercredi 16 janvier), par la Cour.



Par contre l’avocat confirme que le maire socialiste était bien présent au tribunal. Barthélémy Dias et 12 personnes avaient été arrêtés et jugés une première fois dans cette affaire pour coups mortels, coups et blessures volontaires, détention d’arme sans autorisation administrative, menaces verbales de mort et rassemblement illicite suivi d’actions diverses. En Première instance, Dias-fils a été condamné à deux ans de prison, dont 6 mois ferme, pour le meurtre du jeune plombier et lutteur.



Affaire à suivre...