Meurtre d'Aziz Dabala et son neveu Waly : les terribles révélations du présumé tueur

Le double meurtre de Pikine Technopole est loin de livrer son épilogue. A mesure que l'enquête avance l'on apprend des révélations aussi incroyables. Leur présumé assassin du nom de Mamadou Lamine Diao alias Modou Lo a livré de nouveaux éléments aux enquêteurs. Nos confrères de Seneweb ont en exclusivité collecté des informations on ne peut plus "embêtantes" pour le principal incriminé.

En effet, face aux enquêteurs Mamadou Lamine Diao a soutenu sans coup férir avoir tué Aziz Dabaala et son neveu Waly, tout en affirmant avoir agi seul.



De plus, dans ses révélations le maçon va en apprendre davantage aux enquêteurs. "Aziz Dabala m'a invité à plusieurs reprises pour une séance d'intimité. Mais je répondais toujours par la négative", a déclaré Mamadou Lamine Diao aux enquêteurs, lors de son interrogatoire. Nous apprennent encore nos confrères de Seneweb. Allant beaucoup loin dans ses explications, le présumé meurtrier est revenu sur un détail qui semble être l'élément déclencheur de ce double meurtre. Car, confie-t-il, "ma mère avait une ordonnance de 50 000 F CFA. Aziz m'a donné les frais de transport pour que je couche avec lui. En allant chez lui, je n'avais pas l'intention de le tuer".



Donc, c'est parti répondre à une invitation d'Aziz à son appartement à Pikine Technopole qu'il a menacé la victime d'un couteau qu'il détenait par devers lui. "J'ai refusé d'entretenir des relations contre nature avec lui. J'ai dit à Aziz que s'il ne me donnait pas de l'argent, j'allais le vilipender. J'ai brandi mon couteau pour le menacer. Finalement, j'ai tué Aziz avant de rejoindre son neveu Boubacar Gano alias Waly dans sa chambre.



"J'ai surpris le neveu d'Aziz qui avait mis un casque audio sur ses oreilles. Je fais savoir à Boubacar Gano alias Waly qu'il est un homosexuel avant de le tuer", a confessé le présumé meurtrier. Qui, au passage, d'après Seneweb n'a exprimé aucun regret d'avoir tué "deux homosexuels".