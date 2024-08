Meurtre d’Aziz Dabala : le journaliste Saikou Seydi dénonce la diffusion erronée de la photo de son frère et annonce une plainte

Des images circulant sur les réseaux sociaux prétendent montrer Mamadou Lamine Diao, le présumé meurtrier d'Aziz Dabala et de Boubacar Gano alias Waly. Cependant, il s'avère que ces images ne sont pas celles du présumé meurtrier, mais plutôt d'Ousmane Diao, le frère du journaliste Saikou Seydi du groupe Emedia.



Sur son compte X, Saikou Seydi a clarifié que son frère, est un étudiant et il se nomme Ousmane Diao. Selon lui, il n'a rien à voir avec cette affaire et n'a jamais été à Touba.



« Depuis ce matin, des tiktokeurs exposent la photo de mon petit frère pour dire que c’est le présumé meurtrier de Aziz Dabala. Nous avons porté plainte. Lui c’est Ousmane Diao, il n’est pas allé à touba et on le l’appelle pas Modou. C’est un étudiant », écrit le journaliste sur son compte X.



Saikou Seydi a exprimé sa colère face à l'exposition publique de la photo de son frère, qui selon lui, met sa vie en danger. Il a annoncé avoir porté plainte et a averti que toute personne ayant partagé cette image devra répondre de ses actes devant la justice.



« Vous exposez partout la photo de mon petit frère, mettant sa vie en danger. Ce n’est pas lui. Nous avons porté plainte. J’espère que vous aurez des arguments devant les juges. Toute personne qui an exposé son image répondra de son acte », a-t-il averti.