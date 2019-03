Meurtre d'Henry Ndiaye : la mère de l'accusée vient d'être arrêtée

L’enquête sur le meurtre de l'enseignant Henry Ndiaye à Ngohé se poursuit et connaît un nouveau rebondissement. En effet, les services sécuritaires viennent de procéder à l'arrestation de la mère de sa présumée meurtrière pour vente clandestine d'alcool.



En plus de la maman de l’élève accusée de ce meurtre deux autres personnes ont été placées en garde à vue pour non assistance de personne en danger.



Henriette Sambou est accusée d'avoir poignardé Henry Ndiaye à la hanche dimanche dernier. La victime qui a perdu beaucoup de sang a fini par succomber à ses blessures lors de son acheminement à l'hôpital de Diourbel.