Meurtre d’Idrissa Diène en Italie, Macky Sall hausse le ton : «un acte barbare et raciste inacceptable»

Le meurtre en Italie d’un ressortissant sénégalais a mis le chef de l’Etat dans tous ses états. En effet, profitant du Conseil des ministres qu’il a présidé ce mercredi, Macky Sall a fait connaître aux dirigeants de ce pays toute sa désapprobation face à un tel acte.



«Le Chef de l’Etat condamne avec la plus grande fermeté, l’assassinat en Italie, de notre compatriote Idrissa Diène, victime d’un acte barbare et raciste inacceptable», peut-on lire dans le communiqué sanctionnant cette réunion.



Très en verve, Macky Sall a exhorté les dirigeants italiens à assurer la sécurité des ressortissants sénégalais vivant sur son sol : «Le Président de la République demande aux autorités italiennes de faire toute la lumière sur cette affaire et de prendre toutes les dispositions idoines pour assurer la protection des ressortissants sénégalais résidant en Italie», conclut-il sur ce sujet.



Idrissa Diène avait été assassiné froidement par balle, lundi dernier. Il était âgé de 54 ans.