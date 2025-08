Meurtre d'Omar Lamine Badji : 19 ans après, sa famille réclame l'arrestation d'Alain Alassane Diédhiou

La famille de feu Omar Lamine Badji, ancien président du Conseil régional de Ziguinchor (sud) réclame la lumière sur le meurtre et demande l'arrestation d'Alain Alassane Diédhiou, qui avait trouvé refuge en France.



Rappelons qu’Omar Lamine Badji a été tué le 30 décembre 2006 à la veille de la célébration de la fête de de l'Aïd-el-Kebir par des hommes armés dans son domicile, à Sindian.



19 ans après, rapporte le journal Libération, sa famille a élevé la voix hier dimanche pour exiger toute la lumière. Une protestation qui fait suite au retour au bercail d' Alain Alassane Diédhiou qui avait été cité dans la mort d'Omar Lamine Badji.



« Jugé par défaut pour son absence sur le territoire national, M. Alain Alassana Diédhiou qui avait été cité dans le dossier par les premiers présumés assassins de mon frère Omar Lamine Badji, ancien président du Conseil régional de Ziguinchor, était activement recherché par les gendarmes enquêteurs. Il avait profité de complices tapis dans l'ombre pour prendre un vol direct pour la France pour résider à Avignon. C'était en 2008. Nous sommes aujourd'hui informés de son retour au bercail », a informé le porte-parole de la famille, Seydou Badji.



Il a fait savoir que depuis le retour d'Alain Alassana Diédhiou, plusieurs démarches ont été menées à Dakar, Bignona, Ziguinchor pour qu'il soit arrêté et jugé conformément à la loi. « Nous l'avons localisé de manière permanente dans le village de Balandine. Une information que nous avons transmise aux autorités judiciaires. Nous confirmons avoir alerté l'autorité judiciaire de sa présence dans la région Sud par écrit. Nous avons même mandaté un ami, membre qu’il puisse déposer la requête au Forum-civil de Bignona près du secrétariat du Procureur de la République. Mais, malgré tout ceci, aucune avancée n'a été notée, Alain Alassane Diédhiou déambule tranquillement », a fustigé Seydou Badji.



Un silence des autorités judiciaires qui a poussé la famille de feu Lamine Badji a se poser des questions sur une probable protection que pourrait bénéficier Alain Diédhiou qui avait été jugé par contumax, qui également était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. « Alain Alassana Diédhiou, jouirait-il d'une protection stratégique par des personnes qui avaient verrouillé le dossier sur la mort d'Omar Lamine Badji ? », s’est interrogé la famille qui interpelle encore une fois le Procureur de la République de « l'arrêter et de le juger » pour qu’elle puisse « faire le deuil de leur défunt frère ». » C'est notre cri de cœur. Nous sommes aujourd'hui confus parce que toute la vérité n'a pas été dite dans la mort d'Omar Lamine Badji», a lancé la famille.