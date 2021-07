Meurtre d'agents des forces de sécurité: la LSDH interpelle les ministres de l'Intérieur et de la Justice

La Ligue sénégalaise des droits de l'Homme (LSDH) est fortement préoccupée par les différents décès d'agents des Forces de défense et de sécurité et de la Douane au Sénégal.



En effet, rappelle Assane Dioma Ndiaye "trois cas de décès brutal ont été observés récemment. D'abord l'accident de voiture à Rufisque provoqué par une bande de jeunes garçons qui avaient forcé un barrage de contrôle et percuté Lat Ndiaye, un agent de police en fin mai dernier, ensuite Samba Biaye un autre policier avait été renversé et tué par un conducteur qui est en fuite dans la nuit du 17 au 18 juillet 2021 à Mbour, enfin le douanier Léon Youga Faye a été tué par balles à Rosso Sénégal le lundi 19 juillet 2021", peut-on lire dans le communiqué.



A cet effet, Me Assane Dioma Ndiaye et Cie interpellent les ministres de l'Intérieur et de la Justice "à diligenter des enquêtes rigoureuses pour traquer, arrêter et traduire devant les juridictions les auteurs de ces actes inqualifiables".