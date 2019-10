Meurtre de Cheikh Anta Seck en France: les raisons qui ont retardé le rapatriement de la dépouille

On a sait un peu plus sur les raisons du retard du rapatriement du corps de Cheikh Anta Seck connu sous le nom de Sidy Gawane, tué à plusieurs coups de couteaux à Brive, une commune située dans le Sud-Ouest de la France. Le jeune sénégalais, âgé de 33 ans, avait changé de nationalité.





Une source très proche du dossier qui s’est confiée à Rfm, informe que les autorités sénégalaises se sont heurtées à des difficultés liées à la nationalité de la victime. Sidy Gawane aurait changé de nom durant son séjour en France pour avoir la nationalité guinéenne et obtenir le statut d’asile.





Pour rappel, le meurtre a eu lieu samedi 5 octobre. Sidy Gawane a reçu trois coups de couteaux. Le mis en cause, âgé de 38 ans, est présenté comme psychologiquement instable. Victime d’un coup de folie, il a été extirpé de prison la semaine dernière et isolé des autres détenus par mesures de précaution, révèle le quotidien français « Le Populaire du Centre ».