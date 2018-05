Meurtre de Fallou Sène : le dossier de l’enquête bouclé et transféré à Dakar

Le dossier de l’enquête sur l’affaire Falou Sène a été bouclé par le parquet de Saint-Louis et doit être remis au procureur de la République de Dakar ce week-end. Les présumés meurtriers devraient être jugés par un tribunal militaire.



L'enquête tant attendue, déclenchée dès les premières heures du décès de Mouhamadou Fallou Sène, le mardi 15 mai suite à des affrontements entre gendarmes et étudiants à l'Ugb, est allée très vite avec l’audition des éléments sur le terrain, « des gendarmes qui ont collaboré avec honneur et dignité pour tirer au clair cette affaire », rapport la Rfm.



La balle est maintenant dans le camps du procureur de la République Serigne Bassirou Gueye