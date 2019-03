Meurtre de Lala Camara à Manchester: Les conditions de la mort de la Sénégalaise

Du nouveau sur le meurtre de Lala Camara, la Sénégalo-italienne retrouvée morte dimanche dernier par son co- locataire dans un appartement à Manchester. Selon des témoignages de sa mère, la défunte a été battue à mort, les mains ligotées dans le dos… En effet, a ajouté sa maman, la dame est morte après avoir été brutalement battue.



Ce qui pousse les enquêteurs à chercher à élucider la thèse d’une tentative de viol qui a mal tourné. Car les éléments obtenus par les limiers attestent d’une mort très violente. L’autopsie a attesté que ce sont les coups qu’elle a reçus, sans pouvoir se défendre, qui ont eu raison d’elle.



Les deux sénégalais suspects du meurtre de leur compatriote l’un âgé de 21 et l’autre de 25 ans vont être mis en examen dans les prochaines heures. Le plus triste dans cette affaire, c’est que Lala Kamara a quitté sa famille établie à Brescia parce qu’elle avait réussi un concours pour être infirmière. Elle devait d’ailleurs commencé à travailler lundi dernier selon nos confrères de l'Observateur.