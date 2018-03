Meurtre de Serigne Fallou Diop : Le Directeur de la Sécurité publique devant la presse ce mardi

Les premiers éléments de l'enquête sur la mort du petit Serigne Fallou Diop ? Le commissionnaire divisionnaire Abdoulaye Diop et non moins Directeur de la Sécurité publique fait face aux journalistes pour se prononcer sur le "meurtre" de l'enfant découvert dans un champ à proximité du quartier Gouy Mouride de Rufisque.

Le commissaire divisionnaire est également attendu sur les mesures prises par les autorités pour stopper ce fléau qui a fini de plonger les familles sénégalaises dans un psychose sans précédent.



Dans la soirée du lundi 19 mars, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Rufisque auprès de la famille éplorée pour présenter les condoléances et assurer cette dernière du soutien de l'Etat.



