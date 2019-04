Meurtre de l'hippopotame de Kédougou: La panique cède la place à l'indignation et l'étonnement

Toutefois cette position de Me Bamba Cissé et Moustapha Diakhaté contraste avec d'autres. Ils marquent leur étonnement parce qu'ils disent ne pas comprendre l’onde de choc provoquée par le meurtre d’un animal qui a causé des dégâts.



Face à cette vague d'indignations, le journaliste Jean Meissa Diop n’est pas du tout indigné, mais plutôt, il s’est étonné pour un certain populisme. « C’est quoi tout cette indignation pour un hippopotame abattu et qui a eu à semer morts d’être humains et désolation ». Cet animal était-il plus valeureux que des personnes mortes de ses assauts, s’est-il interrogé.



Selon Jean Meissa Diop, « dans les années 70, un lion échappait au parc de Hann (Dakar) et a été abattu par les pompiers pour éviter les morts d’humains que la bête sauvage allait faire. Moi, je ne suis pas du tout indigné, mais je suis plutôt étonné pour un certain populisme. Je ne sais pas quelle justice on réclame pour ce pachyderme et aucune pour ses victimes », pose-t-il.



Mais, selon des sources locales contactées par PressAfrik, l’hippopotame n’a ni tué ni blessé personne, d’où cette intervention de Babacar Thandioum. « Ecœurant, on parle de danger alors que ceux qui l'ont mis à mort étaient à quelques mètres, et il n'a même pas cherché à les attaquer ».