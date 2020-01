Meurtre de la Vice-présidente du CESE: le présumé meurtrier fixé sur son sort ce mardi

La Chambre criminelle de Dakar met en délibéré ce mardi 21 janvier 2020, le jugement du procès de Samba Sékou Sow alias Bathie, poursuivi pour assassinat sur la personne de Fatoumata Matar Ndiaye, tentative d'assassinat sur Adama Ba, vol, et détention d'arme.



Devant la barre, l'accusé avait nié tous les chefs d'accusations qui pèsent sur lui. Mieux, il avait fait des révélations sur les supposés meurtriers de la défunte Fatoumata Matar Ndiaye, incriminant ainsi le questeur de kl'Assemblée nationale Awa Niang, sa tante, un marabout, et la police. "Ils sont tous corrompus et impliqués dans ce meurtre", a-t-il déclaré à la barre, avant de servir au juge et au procureur encore six versions différentes de son implication ou non dans le meurtre pour lequel il est poursuivi.



Le parquet a, dans son réquisitoire, demandé les travaux forces à perpétuité. Quant à la partie civile, elle a souhaité la peine de mort avant de réclamer 500 millions de dommages pour les héritiers de la défunte. Pour la partie civile, l’accusé a commis son acte avec préméditation, en achetant un couteau deux jours avant le meurtre, en s’introduisant la veille dans le garage de la maison à l’insu de sa patronne. Sans oublier le mobile financier, parce que Samba avait convenu avec sa copine de ramener la dot le 20 novembre 2016 et le meurtre a eu lieu le 19.



Pour Me Abdoulaye Seck, l'un des avocats de la défense, l'application bienveillante de la loi est la demande formulée lors de sa plaidoirie. "Je sais que mon client est coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a tué Fatoumata Matar Ndiaye et il a tenté de tuer le fils. Je ne chercherai pas à dire que mon client n'est pas coupable alors qu'il est", a-t-il déclaré avant de quémander la clémence;