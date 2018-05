Meurtres de deux Sénégalais en Centrafrique : un témoin raconte le film du drame

Deux Sénégalais ont péri de manière atroce lors de violents affrontements entre musulmans et chrétiens en Centrafrique mardi 1er mai. Selon un témoin des faits du nom de Oumar Ba, tout est parti après l'incendie d'une église chrétienne par les musulmans dans un quartier de Bangui.

"Les musulmans sont allés incendier une église non loin. Après ça, les chrétiens ont amené les corps chrétiens en ville pour manifester. Et là, il y avait deux Sénégalais qui étaient dans leur véhicule et qui partaient en ville. Au retour, ils sont tombés dans l'embuscade. Quand, les manifestants ont su qu'ils étaient musulmans, ils les ont pris. Ils ont brûlé leur véhicule, les ont tués et découpés morceau par morceau", a-t-il confié sur les ondes de la Rfm.



Oumar Ba d'ajouter que les cadavres des deux Sénégalais ont été transférés à la morgue d'un centre de santé de la capitale centrafricaine. Il assure également que le calme est revenu, ce mercredi, après les événements tragiques de mardi