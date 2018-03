Meurtres en séries des enfants: Psychose des populations, la presse s'enflamme, Macky ne s'en préoccupe guère

Macky Sall a quitté Dakar ce matin pour Kigali. On ne l'a pas entendu sur la psychose que vivent les Sénégalais concernant la série d'enlèvements d'enfants. En conseil des ministres, aucune mention sur la question #MackySall #RassurerVotrePeuple#SilenceOnTueNosEnfants #kebetu pic.twitter.com/kgkEbtqVLo

— Mountaga CISSE (@mountcisse) 20 mars 2018



Lundi 19 mars 2018, la découverte du corps sans vie du petit Serigne Fallou Diop dans un champ à proximité du quartier Gouy Mouride de Rufisque installe définitivement le pays dans une psychose. Les Réseaux sociaux s'enflamment dans un vacarme de dénonciation. Sur Facebook et Twitter, les posts pilulent sur les murs. Sur WhatsApp, également, les statuts dénoncent presque tous le meurtre de l'enfant âgé de 2 ans et 6 mois.Du côté des sites internet, des radios et des chaines de télé nationales, le traitement est d'une froideur à déconcerter les plus grands adeptes de sensationnel. Quant à la presse écrite, elle a marqué ce mardi les esprits par ces titres qui résument si bien le choc des populations face au drame : "Odieux" s'est exclamé L'Observateur