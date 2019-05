Meutre Bineta Camara: Un militant du parti au pouvoir aurait avoué être l'auteur du crime

Un militant de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) et proche du père de Bineta Camara, tuée samedi, aurait déjà avoué être l'auteur du meurtre, rapporte Seneweb, qui ajoute qu’il vient d'être interpellé dans la maison mortuaire, par la police du commissariat urbain de Tamba, à l'est du Sénégal.



Selon nos confrères, cette interpellation est jugée "très surprenante" par des membres de la famille de la défunte, car il entretenait de "bons rapports" avec lui à travers notamment; les activités politiques de son père Malal Camara. Le mis en cause aurait déjà avoué être l'auteur du meurtre. Le vigile vient de bénéficier d'un retour de parquet.