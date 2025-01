Mexique: 24 corps découverts dans une fosse commune

Les autorités mexicaines ont récupéré 24 corps dans une fosse commune clandestine découverte en décembre dans la banlieue de Guadalajara, la deuxième ville du pays, a annoncé dimanche 19 janvier le parquet. Les recherches dans cette région de l'ouest du Mexique ont commencé le 13 décembre 2024 dans un terrain municipal de Zapopan et ont duré un mois, car les restes humains ont été démembrés et empaquetés dans 72 sacs, a indiqué le parquet de l'État de Jalisco dans un communiqué. Les enquêteurs et les experts médico-légaux ont utilisé des «drones avec caméras thermiques et géoradars», ainsi que des chiens dans leurs recherches, a indiqué la même source. Jalisco est l'État mexicain qui compte le plus grand nombre de personnes disparues, avec 15 382 cas au 31 décembre, selon les informations du bureau du procureur adjoint de l'état pour les personnes disparues. Ces crimes sont attribués aux actions de la criminalité organisée dans cette région, dominée par le redoutable Cartel de Jalisco - Nouvelle Génération (CJNG).