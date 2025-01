Mexique : 56 cadavres découverts dans des fosses clandestines

Depuis décembre 2006, date du lancement d'une opération militaire antidrogue controversée, le Mexique a accumulé plus de 450 000 morts violentes et des dizaines de milliers de disparitions, selon les chiffres officiels.



Cinquante-six cadavres ont été retrouvés dans des fosses communes dans le nord du Mexique, près de la frontière avec les États-Unis. Les cadavres ont été exhumés dans l’État du Chihuahua entre mardi et vendredi, avec l'appui de l'armée, d'après le communiqué du parquet régional sans aucune précision sur la possible identité des victimes.



Un trafic de drogue important

Des groupes criminels s'adonnent au trafic de drogues, d'armes et de migrants dans cette partie du Mexique. Au fil des jours les enquêteurs ont retrouvé des corps, des squelettes complets et des ossements épars, des douilles de balles et des vêtements.



Les restes ont été envoyés aux laboratoires médico-légaux pour déterminer « les causes et l'heure du décès, ainsi que l'identité des victimes », a ajouté le parquet. Le parquet s'engage à « apporter une sécurité juridique aux familles des victimes ».

Les corps ont été exhumés dans un lieu connu sous le nom de « El Willy », contrôlé par le groupe criminel La Linea, « l'une des branches armées » du cartel de Ciudad Juárez à la frontière, selon le journal La Jornada. L'État compte au total 3 927 personnes disparues jusqu'en décembre 2024, loin des autres États les plus durement touchés par ce phénomène comme Jalisco (ouest) et Tamaulipas (nord), qui comptent plus de 13 000 cas, selon les chiffres officiels.





Avec AFP