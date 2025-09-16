Réseau social
"Micmacs" lors de la campagne arachidière 2022-2023 et la vente d’huile : la Sonacos lance des procédures judiciaires



La direction générale de la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (Sonacos) a déclenché une vaste opération judiciaire à la suite de « micmacs » observés lors de la campagne arachidière 2022-2023 et de la vente d'huile.
 
Après une plainte de la direction générale de la Sonacos pour « abus de confiance » portant sur un montant de 1,5 milliard de FCFA, un opérateur économique a été discrètement arrêté et déféré au parquet financier la semaine dernière. Les faits en question sont liés à la campagne agricole 2022-2023. Le mis en cause a sollicité et obtenu une médiation pénale afin d'éviter l'incarcération. Selon le journal « Libération », l'opérateur a mis ses biens en garantie et s'est engagé à rembourser les sommes dues à la Sonacos au plus tard en décembre.
 
Un autre opérateur est également dans le collimateur de la Sonacos. Ce dernier, membre d'une famille maraboutique très connue, a vendu pour 1,5 milliard F Cfa de l'huile appartenant à la Sonacos sans jamais lui reverser les fonds.
 
Ces actions font suite à un conseil interministériel présidé par le Premier ministre, Ousmane Sonko. Lors de cette réunion, des mesures ont été adoptées pour relancer la Sonacos et recouvrer les milliards dus par de nombreux « débiteurs ».
 
