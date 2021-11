Migrants à Calais: le prêtre annonce arrêter sa grève de la faim

Le prêtre Philippe Demeestère, aumônier du Secours catholique âgé de 72 ans, a annoncé jeudi mettre fin à sa grève de la faim entamée il y a 25 jours pour dénoncer le traitement réservé aux migrants à Calais et va s'atteler à « mettre en service » un « nouvel abri hivernal » à destination des migrants.



Les deux militants associatifs, Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, continuent quant à eux le mouvement de grève, a-t-il indiqué dans un communiqué. « Je demeure totalement solidaire de la détermination qui est la leur, car les propositions faites jusqu'à ce jour par les autorités ne tiennent pas compte des itinéraires des personnes exilées à qui on n'accorde jamais la parole », a-t-il affirmé.