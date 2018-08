Migrants échoués sur la Corniche-Ouest : Un des capitaines de la pirogue et deux de ses complices arrêtés

L'enquête ouverte, suit son cours.

Un (1) des capitaines de la pirogue qui a échoué à la porte du millénaire à Dakar a été arrêté de même que deux (2) de ses complices. La police est actuellement aux trousses des autres complices en fuite qui, selon le Chef de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants, Bakary Malouine Faye, sont identifiés et localisés.«Selon nos informations, les migrants étaient au nombre de 140 à leur arrivée. La majeur partie a pris la fuite mais les éléments de la police ont pu interpellés 39 dont deux (2) femmes et quatre (4) mineurs»,l explique-t-il.Bakary Malouine Faye d’ajouter sur les ondes de la Rfm : «l’enquête qu’on a ouvert nous a permis de mettre la main sur un des conducteur de la pirogue et deux (2) éventuels complices». Il précise toutefois que : «les cerveaux de cette affaire sont identifiés et nos éléments sont sur le terrain pour les interpeller».La pirogue en direction des Îles Canaries a échoué au niveau de la Corniche-Ouest à hauteur de la Porte du Troisième millénaire aux environs de 4 heures du matin. Il y avait à bord environ 140 migrants, tous des Sénégalais.