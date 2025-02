Migration Circulaire : « cette situation est un aveu d’échec », Fadel Barro

Fadel Barro, leader du mouvement Jaamu Gox Yi et membre fondateur de Y’en A Marre, était l’invité ce dimanche de l’émission En Vérité sur RSI. Lors de cet entretien avec le journaliste il est revenu sur la migration circulaire et les défis structurels du Sénégal.



Soulignant le fait que « les jeunes Sénégalais perçoivent l’Europe comme un Eldorado parce que les politiques mises en place depuis l’indépendance n’ont jamais permis de leur offrir des perspectives viables ». L’activiste a estimé que cette forme de migration, ne constitue pas une solution pérenne aux problèmes du pays. Par ailleurs, il reconnaît que sauver un millier de jeunes de l’émigration clandestine est une initiative louable. « Nous sommes dans un pays sombre où rien n’est clair dans la tête des gens », a signalé Fadel Barro pour qui « cette situation est un aveu d’échec du système politique, économique et social du Sénégal ».



Le membre fondateur de Y en A Marre a toutefois déploré l’absence d’ouverture économique du Sénégal vers ses voisins comme le Mali ou la Guinée. Selon lui, cette vision étriquée empêche le pays d’exploiter pleinement son potentiel et de s’insérer efficacement dans un marché sous-régional plus dynamique. « Nous sommes dans un pays sous-développé, pire encore, incapable de transformer son destin », déplore-t-il, avant d’appeler à un changement de mentalité et à l’émergence de leaders sincères et engagés.



« Il est temps de réfléchir sérieusement à la rationalisation des partis politiques », a ajouté Fadel Barro.