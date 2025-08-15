L'IFAN en deuil : le Pr Abdou Salam FALL est décédé

Le Pr Abdou Salam FALL, Sociologue, chercheur, fondateur du Laboratoire de recherche sur les transformations sociales et économiques de l'IFAN est décédé, ce vendredi matin, à Saint Louis (nord).

Selon nos informations, l'enterrement aura lieu à Gaya et les condoléances sont reçues à Dakar.



Son départ laisse un grand vide pour le monde de la recherche et le monde universitaire.



Le Pr Abdou Salam Fall a formé plusieurs chercheurs et professeurs des universités. Son engagement social est tout aussi marqué. Son héritage intellectuel académique et humain restera gravé dans les mémoires et continuera d’inspirer les générations futures.



