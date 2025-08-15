Nécrologie : décès de la célèbre vendeuse de produits éclaircissants "Eva Séduction"

Le monde du showbiz est sous le choc après l’annonce du décès d’Eva Séduction, figure emblématique du marché des cosmétiques. Connue pour son rôle de vendeuse de produits éclaircissants "Xessal", elle s’est éteinte ce vendredi 15 août 2025 des suites d’une courte maladie.

Les hommages affluent déjà sur les réseaux sociaux, témoignant de l’impact qu’elle a eu auprès de ses clients et admirateurs.



Pressafrik présente ses condoléances à la famille éplorée.