Bilan Magal 2025 : 30 morts et plus de 1200 victimes recensés par les sapeurs-pompiers

“Pour les besoins de la couverture sécuritaire et médicale du Grand Magal de Touba édition 2025, les sapeurs-pompiers ont enregistré jusqu'à ce vendredi 15 août à 10h00 un total de 647 interventions pour 1236 victimes dont 30 décédés”, a déclaré le Commandant Yatma Dieye, Chef de Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

“Sur les 647 interventions, les 313 sont relatives à des accidents de la circulation routière occasionnant 820 victimes dont 26 corps sans vie”, a-t-il ajouté.

Pour lui, la hausse considérable des accidents de la circulation routière s'explique par une combinaison de plusieurs facteurs.

“D'abord les chaussées rendues glissantes par les pluies de l'hivernage augmente le risque de dérapage. A cela s'ajoute les excès de vitesse souvent motivés par la volonté de gagner du temps. Il faut également noter certaines imprudences au volant tels que les dépassements dangereux et le non-respect des priorités”, a martelé le commandant Dieye.

Selon lui, ces éléments créent un contexte propice aux collisions, aux dérapages suivis de renversements, touchant aussi bien les véhicules que les motos.

