Avis officiel : les États-Unis durcissent leurs politiques migratoires

Selon le communiqué, à compter du 12 août 2025, tous les visas non-immigrants délivrés auront désormais une durée de validité de trois (3) mois, avec une seule entrée autorisée.



Le ministère précise en outre que tout contrevenant à ces nouvelles mesures s’expose à des sanctions pénales et administratives.



Les autorités diplomatiques sénégalaises invitent donc les compatriotes souhaitant voyager ou séjourner aux États-Unis à vérifier la validité de leur visa avant tout départ, à respecter strictement la durée de séjour autorisée, et à se rapprocher du réseau consulaire pour toute information complémentaire concernant les conditions et règles en vigueur.



Le communiqué souligne enfin que cette mesure ne concerne pas exclusivement le Sénégal, mais s’applique également à plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.

Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères informe, dans un communiqué, que l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Dakar a adopté de nouvelles dispositions relatives à la politique migratoire de son pays.