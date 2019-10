Migration et mobilité internationale au Sénégal: ce que révèlent les chiffres

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié le premier numéro du bulletin semestriel sur la migration et la mobilité internationale au Sénégal. Selon les résultats, les entrées au Sénégal sont liées à 27% aux visites des parents et amis, à 18% au retour des résidents, à 13% aux vacances ou tourisme, à 5% aux affaires, à 3% aux conférences, à 2% aux pèlerinages ou activités religieuses, et à 1% aux soins de santé. Et 31% des entrées sont liées à d’autres motifs.



De même, les sorties du Sénégal sont dues à 22% aux visites des parents et amis, à 12% au retour des résidents, à 15% aux vacances ou tourisme, à 7% aux affaires, à 2% aux conférences, à 2% aux pèlerinages ou activités religieuses, et à 1% aux soins de santé. Les 39% restants sont liées à d’autres motifs.



Pour les arrivées comme pour les départs, il apparait que les hommes effectuent plus de déplacement que les femmes. Si l’on se fie aux statistiques du dernier semestre de 2018, on dénombre 454.735 arrivés des hommes contre 270.543 de femmes.



S’agissant des départs sur la même période, les personnes concernées sont au nombre de 424.806 chez les hommes et de 256.629 chez les femmes.