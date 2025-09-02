Migration irrégulière : 1 946 migrants interpellés, 74 convoyeurs arrêtés et 32 pirogues saisies au 1er semestre 2025

Le bilan du premier semestre 2025 illustre l’ampleur du phénomène migratoire. Selon le Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (CILMI), 1 946 migrants ont été interpellés, dont plus de 1 000 étrangers, tandis que 74 convoyeurs ont été arrêtés et 32 pirogues saisies par les forces de sécurité.Ces chiffres ont été présentés par le Secrétaire permanent du CILMI, le Dr Modou Diagne, lors de l’ouverture de l’atelier d’alignement du plan d’action opérationnel de la Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière avec la vision Sénégal 2050.Validée en 2023, la stratégie nationale doit désormais être arrimée au nouveau référentiel porté par les autorités. Elle repose sur plusieurs axes : prévention, répression, gestion et surveillance des frontières, protection et réintégration des migrants. « L’implication de toutes les parties prenantes est nécessaire pour aboutir à des résultats », a insisté le Dr Diagne.Les travaux de cet atelier, qui s’étendent sur deux jours, visent à proposer des solutions concrètes pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la migration irrégulière, tout en inscrivant l’action nationale dans la perspective de la vision Sénégal 2050, fondée sur la sécurité, la stabilité et le développement inclusif.