Migration irrégulière : LÉtat du Sénégal fait appel à l'Armée pour sécuriser les côtes

Face à l'augmentation de la migration irrégulière vers l'Europe, particulièrement pendant les grands événements religieux tels que le Magal et le Gamou, l'État du Sénégal a décidé de renforcer ses mesures de sécurité en faisant intervenir l'Armée. Cette initiative vise à contrecarrer les plans des passeurs qui profitent de la mobilisation des forces de l'ordre dans les cités religieuses pour organiser des traversées illégales.



Ainsi, l'Armée sénégalaise et la gendarmerie ont été déployées pour sécuriser les principaux points de départ des migrants clandestins, qui utilisent des pirogues pour tenter de rejoindre l'Europe.



Cette opération militaire, prévue du 15 au 27 août, cible les principaux points de départ connus des migrants, notamment Kayar, Mboro, Fass Boye, Mbour, et Joal, rapporte Rewmi Quotidien.