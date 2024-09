Migration irrégulière : Ousmane Sonko appelle les jeunes à rester « votre place est ici au Sénégal… »

Ce samedi matin, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris part aux activités de la quatrième édition de la Journée nationale « Sétal Sunu Réew » à la gare routière de Ourossogui à Matam. Aux côtés de membres du gouvernement, du gouverneur et du maire de la region, le chef du gouvernement a effectué un geste symbolique de nettoyage au marché central avant de s’adresser aux jeunes de la région.



«Nous allons installer des unités industrielles pour l’exploitation, ici à Matam, des phosphates pour créer des milliers d’emplois, permettre la production d’un million de tonnes d’engrais pour en utiliser dans l’agriculture dans la région de Matam, partout dans le Sénégal et en exporter », a déclaré Ousmane Sonko, des propos rapportés par E-media.



L’objectif est de créer des milliers d’emplois pour les jeunes qui prennent le chemin de la mer pour rejoindre l’Europe. Ainsi, il a encouragé les jeunes tentés par l’émigration à rester au Sénégal afin de soutenir le Président Bassirou Diomaye Faye et le gouvernement dans leurs efforts de développement.



« Votre place est ici au Sénégal, car vous voyez leur chef d’Etat (des pays d’Europe) venir négocier avec les chefs d’Etat africains. Restez ici, nous allons travailler ensemble ce pays. Je vous exhorte à faire bloc derrière le jeune Président que vous avez élu et son Premier ministre pour voir ce que nous allons faire de ce pays», a-t-il lancé a l’endroit de la jeunesse de Matam.



À en croire le journal, le Premier ministre a fixé l’horizon 2025 comme un rendez-vous clé avec les jeunes. Il a indiqué que chaque décision prise par le gouvernement tient compte des sacrifices des jeunes pour élire le Président et bâtir l’avenir du pays. « Nous ne passons pas une seconde sans penser à vous (les jeunes) pour les sacrifices et la détermination pour l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye », a conclu Ousmane Sonko.