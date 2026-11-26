La nouvelle ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, Aude Maio-Coliche, arrivée en poste depuis le mois de septembre, a présenté les axes de sa feuille de route lors d’un petit déjeuner de presse avec une quarantaine de journalistes de la presse sénégalaise. Elle a indiqué que « le partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal est centré sur la jeunesse , les opportunités économiques et la sécurité». Elle a par ailleurs, décrit le Sénégal comme « un pays d'opportunités, un pays merveilleux » et a salué « cette terre d'accueil » ainsi que « cette capacité des Sénégalais à voir le positif ».



Jeunesse, emploi et investissements



Pour ce qui est du volet consacré à la jeunesse et à l’emploi, Aude Maio-Coliche a mis en avant l’aide budgétaire accordée par l’Union européenne au budget de l’État sénégalais pour la politique sectorielle de la jeunesse. « La dernière tranche vient d'être justement attribuée de 13 millions d'euros », a-t-elle précisé sur un montant total évoqué de 70 millions d’euros. Parallèlement, elle a présenté le programme de formation professionnelle Fit, lancé en vue des Jeux olympiques de la jeunesse. « Nous avons créé plus de 100 centres de formation, 10 filières de formation et qui ont permis de soutenir 1 820 emplois jusqu'à présent avec le programme Fit, 3 000 bourses de stage et aussi formé 3 000 volontaires pour les JOJ, et 2 000 jeunes formés à l'entrepreneuriat », a-t-elle détaillé.



En outre, la diplomate a souligné l’importance d’inclure les femmes dans l’économie. « Une économie qui inclut les femmes, c'est une économie prospère », a-t-elle affirmé, tout en rappelant les investissements réalisés dans les infrastructures, les transports, l’accès à l’eau et l’accès à l’électricité.



Agriculture, crises mondiales et contexte budgétaire



Sur le plan agricole et économique, la cheffe de la Délégation de l’Union européenne a également détaillé les actions menées sur le terrain. Elle a ainsi expliqué que grâce à l’aménagement de rizières, « le Sénégal a pu produire plus de 9 000 tonnes de riz en plus de ce qui se produisait auparavant ». De plus, elle a indiqué que l’institution a pu « donner des prêts à 3 000 producteurs agricoles » et soutient des méthodes écologiques. Interrogée par un journaliste sur la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, elle a rattaché cette situation à trois crises mondiales.



Elle a d’abord cité la guerre avec l’Iran et le blocage du détroit d’Ormuz, face auquel « l'Union européenne a mis en place une mission de bateaux militaires qui protègent les bateaux qui veulent passer par ces détroits ». Elle a ensuite évoqué la guerre de la Russie contre l’Ukraine, face à laquelle « l'Union européenne sur ce sujet a mis en place très rapidement après le début de la guerre des couloirs de solidarité pour pouvoir faire circuler le grain ukrainien », avant d’ajouter le dérèglement climatique avec le phénomène El Niño.



Abordant ensuite la situation budgétaire et politique au Sénégal, notamment l’absence de validation de l’accord du Fonds monétaire international au conseil d’administration à Washington et les débats à l’Assemblée nationale, Aude Maio-Coliche a insisté sur les conditions nécessaires aux opérateurs économiques. « Dans une économie, ce qui est toujours important, c'est la transparence