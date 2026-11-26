Le groupe émirati Planet One et la Société des Mines de Fer du Sénégal Oriental (MIFERSO), ont lancé jeudi les travaux d'un projet sidérurgique de 560 milliards de FCFA (933 millions de dollars) dans la région de Kédougou.



La première phase, chiffrée à environ 120 milliards de FCFA (200 millions de dollars) et d'une durée de 12 à 18 mois, permettra d'extraire « entre 3 et 5 millions de tonnes de minerai de fer par an », avec une capacité maximale estimée à « 10 millions de tonnes par an », a déclaré Sanjeev Mansotra dans un communiqué.



L'objectif est de transformer localement ce minerai grâce au gaz naturel afin de produire de l'acier pour le marché national, alors que le Sénégal a vu ses importations de fer et d'acier bondir de 75 % en 2025 pour atteindre 722 000 tonnes, selon l'Institut national de la statistique et des relations internationales (INSEI).



Détenu à 80 % par Planet One et à 10 % chacun par l'État du Sénégal et MIFERSO, ce projet sera financé à hauteur de 60 % par emprunt et 40 % sur fonds propres, a précisé la société. Outre l'acquisition d'équipements miniers, les partenaires misent sur la modernisation des infrastructures, notamment via la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire d'environ 310 km entre Falémé et Tambacounda pour acheminer le minerai jusqu'à la côte, un projet confirmé par MIFERSO le 9 novembre dernier.



Sur le plan socio-économique, Planet One anticipe la création de plus de « 1 200 emplois directs et indirects », tandis que le gouvernement s'efforce encore de sécuriser un approvisionnement en gaz à tarif abordable pour les futures usines.



Face aux enjeux locaux et écologiques, les autorités entendent encadrer strictement le chantier : « Le ministère veillera au strict respect des engagements pris en matière de contenu local, d'opportunités d'emploi pour les jeunes de la région, de transparence et de protection de l'environnement, notamment la préservation du fleuve Falémé », a affirmé le ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck, dans un communiqué de Planet One.



Ce mégaprojet relance l'exploitation d'un bassin dont les réserves sont évaluées par Planet One à 600 millions de tonnes de minerai avec des teneurs antérieurement estimées à 59 % pour l'hématite de Koudékourou et 43 % pour la magnétite de Goto et Farangalia, selon un rapport de décembre 2025 de l'Initiative pour la transparence des industries extractives du Sénégal.



Ce lancement concrétise le rapprochement amorcé au plus haut sommet de l'État. Le 11 février dernier, le Président Bassirou Diomaye Faye avait en effet reçu le PDG de Planet One, Sanjeev Mansotra, pour sceller un partenariat axé sur la transformation locale des ressources minières, l'agriculture et la formation professionnelle des jeunes, conformément à la volonté du chef de l'État de bâtir une souveraineté économique créatrice d'emplois.