Aude Maio-Coliche a présenté l’Union européenne comme un ensemble de 27 pays et un acteur géopolitique attaché au multilatéralisme et aux règles communes. Elle a indiqué que l’Union européenne représente 5,5 % de la population mondiale, 17 % du produit intérieur brut mondial, 16 % du commerce mondial de biens, 23 % du commerce mondial des services et 6 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, tout en se positionnant comme le premier donateur d’aide pour l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements. « Nous finançons 22 % du budget ordinaire de l'ONU, 21 % des opérations de maintien de la paix de l'ONU, 30 % des contributions volontaires aux agences et aux programmes des Nations unies », a précisé la diplomate, qui a également cité l’initiative Gavi et rappelé que 80 % de la législation d’un État membre découle de décisions communes.



Sur le plan continental et national, Aude Maio-Coliche a souligné que l’Union européenne absorbe 31 % des exportations africaines et 41 % des exportations sénégalaises, notamment via le régime tout sauf les armes appliqué au Sénégal depuis 2001, et constitue le premier investisseur étranger en Afrique, à un niveau six fois supérieur à celui de la Chine. Elle a mentionné la coopération avec l’Union africaine, dont le dernier sommet s’est tenu à Luanda, en Angola, en 2025, ainsi que le soutien à la CEDEAO et l’action alignée sur la vision Sénégal 2050. Elle a aussi indiqué avoir rencontré deux jours plus tôt 202 entreprises de droit sénégalais à capital européen réunies au sein d’EuroCham, qui représentent 60 000 emplois formels, soit 20 % de l’emploi formel au Sénégal.



Guerre en Ukraine, désinformation et échanges avec la presse



Aude Maio-Coliche a alerté les journalistes sur le contexte sécuritaire et informationnel européen lié à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. Elle a évoqué la guerre hybride, des incursions sur le territoire de pays limitrophes de l’Ukraine comme la Pologne et la Lituanie, ainsi que la manipulation de l’information destinée à polariser les sociétés et à déstabiliser. « Nous voulons que vous sachions, nous voulons vous informer, nous voulons vous donner les éléments. Nous sommes pour une presse et des médias libres », a déclaré la diplomate, avant d’ouvrir les échanges sur ses priorités au Sénégal.



Parcours et attachement au Sénégal



Arrivée le 1er septembre et ayant présenté ses lettres de créance au président Faye le 27 septembre, Aude Maio-Coliche a retracé son parcours professionnel et personnel. Elle a rappelé le début de sa carrière en 2001 au siège de l’Union européenne à Bruxelles sur les relations birégionales avec l’Amérique latine et les Caraïbes, avant des affectations au Venezuela, où elle a été ambassadrice, et en Argentine. Elle a ensuite occupé des fonctions sur les relations avec l’Afrique centrale, comme directrice adjointe pour l’ensemble du continent et comme directrice de la communication stratégique au Service diplomatique européen. « Mon grand-père, Henri Coliche, avait fondé le partenariat entre la ville de Lille et la ville de Saint-Louis du Sénégal dans les années 80, à l'époque où il était adjoint au maire », a rappelé la diplomate. Elle a ajouté qu’elle a rédigé ses mémoires de fin d’études sur la Convention de Lomé, qu’elle a suivi des études de coopération décentralisée et qu’elle compte se rendre à Saint-Louis.