Le monde religieux sénégalais est en deuil. L’imam Mouhamed Sankhé est décédé, selon le journal Le Soleil. Rappelé à Dieu à l’âge de 89 ans, cet érudit de l’islam aura consacré l’essentiel de son existence à l’enseignement religieux, au service des tarikhas et à la transmission du savoir islamique.



Originaire du Djolof, le défunt appartenait à une lignée marquée par de grandes figures religieuse. Il était le petit-fils de Tafsir Demba Bouna Sy et de Maale Makhtar Penda, ainsi que le neveu de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Un héritage familial et spirituel qu’il aura prolongé par son engagement au service de la religion.



Tout au long de sa vie, l’imam Mouhamed Sankhé s’est illustré par son dévouement à l’enseignement et à la vulgarisation du savoir religieux. Parcourant le Sénégal et d’autres pays, il a multiplié les rencontres et les séances d’enseignement pour partager ses connaissances et transmettre les valeurs et les préceptes de l’islam. Son action aura ainsi dépassé les frontières de sa communauté et de son terroir d’origine. Par son enseignement, il a contribué à la formation de plusieurs générations de fidèles et entretenu un héritage spirituel dont la portée s’étend au-delà du Sénégal