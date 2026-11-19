Une pirogue transportant plusieurs migrants a échoué sur la plage de Goxou Mbacc, dans la commune de Saint-Louis (nord-est). L’embarcation, qui se trouvait à la dérive, contenait le corps sans vie d’un homme identifié sous les initiales O. Dème, âgé de 35 ans et originaire de Ndiébène, dans la région de Fatick.



Les forces de secours ont également constaté que plusieurs autres occupants présentaient des signes de grande fragilité. Ils ont été évacués vers l’hôpital régional de Saint-Louis pour une prise en charge médicale.



D’après Libération, la pirogue aurait quitté Kayar (est) avant de passer neuf jours en mer, sans disposer de nourriture ni d’eau potable. Dans un état de détresse, les candidats auraient finalement été secourus par des pêcheurs de la zone, qui les auraient conduits jusqu’à la berge. Le corps de la victime a, pour sa part, été acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Saint-Louis.



Une partie de ces personnes a été confiée à l’antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) pour les besoins de l’enquête. Le parquet a également été informé de la situation et une enquête a été ouverte.