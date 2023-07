Migration irrégulière : une vaste opération déjouée par la police à Bargny

La police de la commune de Bargny, dans la banlieue de Dakar a déjoué une vaste opération de migration irrégulière dans la nuit du 28 au 29 juin 2023. Les recruteurs et leurs clients s’étaient donné rendez-vous vers 3 heures pour un départ vers l’Espagne.



Les principaux convoyeurs ont été interpellés sur place. Il s’agit, selon L’Observateur, S.T et O.T, des pêcheurs domiciliés à Yenne. 13 candidats à la migration irrégulière ont été trouvés sur les lieux, dont 8 garçons et 5 filles.



Quatre (4) parmi eux sont de nationalité guinéenne, dont 2 garçons et 2 filles et une mineure de 16 ans. Durant l’enquête, les candidats ont déclaré avoir versé aux recruteurs des sommes allant de 500.000 à 600.000 FCFA pour le voyage.



Sans l’intervention de la police, les candidats attendus devaient être au nombre de 250. L’enquête a révélé qu’une grande partie des candidats à ce voyage serait recrutés à partir de la Médina à Dakar avant d’être transférée à Sendou où les convoyeurs embarquent directement leurs clients sans avoir besoin de les parquer longtemps dans cette localité.



Au terme de l’enquête, tous les mis en cause seront présentés au parquet pour « trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui ».